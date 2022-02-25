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Haberler Galeri Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:03
Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Bu şekilde...

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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