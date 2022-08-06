Haberler
Galeri
Kimsenin bilmediği meslek sırları! "Sizi biraz bekleteceğiz deyip çay içiyoruz"
Kimsenin bilmediği meslek sırları! "Sizi biraz bekleteceğiz deyip çay içiyoruz"
Her mesleğin kendine göre sırları vardır. Hem zaman ayırdığınız hem para verdiğiniz bazı sektörlerde arka plandaki işleyişi öğrendiğinizde şoke olacaksınız. Yaptıkları meslekle ilgili sırların ortaya döküldüğü birbirinden ilginç itirafları sosyal medyadaki yorumlardan derledik. İşte duyunca parmak ısıracağınız gerçekler...
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:09
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:09
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları meslekle ilgili kimsenin bilmediği sırları itiraf eden eski çalışanların söyledikleri sizi hayrete düşürecek. İşte duyunca gözlerinizin fal taşı gibi açılacağı gerçekler...
AMELİYAT: "Ameliyat sırasında bazı hastalar uyutucu etkisinden çıkıyor. Sonrasında ameliyatta konuştuğumuz şeyleri söylüyorlar genelde yok yok öyle birşey olmadı rüya görmüşsünüz siz diyoruz."
UCUZLUK MAĞAZSI: "Bir milyoncu mağazalarda sattığımız hiçbir şeyi doğru düzgün temizlemiyoruz...Mağazaya gelene kadar her yere değiyor ve aşırı kirleniyorlar. O yüzden bir dahaki sefere bir şey alırsanız güzelce yıkayın."
ÇAĞRI MERKEZİ: "Sizi hatta bekleteceğiz diyip çay kahve içiyoruz"
DERSHANE: "Bir dershanede çalışıyordum. Dershaneye giden arkadaşlar da iyi dinlesin. Tabii hepsi bunlar gibi değildir de. Öğrenciyi asla ciddiye almazlardı asla öncelikleri yapmazlardı hatta 'Yaa öğrenci hep şikayet eder. Onların ne düşündüğünü önemseme He de geç' derlerdi. Demem o ki dershaneye gidecekseniz iyi araştırın isim yapmış olması da önemli değil. "