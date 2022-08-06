Kimsenin bilmediği meslek sırları! "Sizi biraz bekleteceğiz deyip çay içiyoruz"

DERSHANE: "Bir dershanede çalışıyordum. Dershaneye giden arkadaşlar da iyi dinlesin. Tabii hepsi bunlar gibi değildir de. Öğrenciyi asla ciddiye almazlardı asla öncelikleri yapmazlardı hatta 'Yaa öğrenci hep şikayet eder. Onların ne düşündüğünü önemseme He de geç' derlerdi. Demem o ki dershaneye gidecekseniz iyi araştırın isim yapmış olması da önemli değil. "