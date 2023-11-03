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Haberler Galeri Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü. Görenlerin hayrete düştüğü anları da anbean kaydettiler. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 14:37

Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödemekten bıkınca öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayran kalıyor

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