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Haberler Galeri Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

Artık ev kirası vermek istemeyen bir çiftin yaptıkları görenleri hayrete düşürdü. Çok ilginç bir çözüm yolu bulan aile, o anları sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:53 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:57
Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödememek için yaptığı hayran bıraktı!

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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