  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 16:56
Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödememek için yaptılar! Herkes hayran kaldı

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...
Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...
  • SON DAKİKA