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Kira vermek 'canına tak edince' kelepir fiyatına kendi evini yaptı!

Dünyanın birçok bölgesinde hayatını kira ödeyerek sürdüren inların en büyük hayali, bir ev sahibi olmak. Başta kredi çekerek bu hayaline kavuşanlar dışında farklı bir yöntemle ev sahibi olan insanlar da mevcut. Onlar bir tanesi de hayatının büyük bir bölümünü kirada geçirmiş bir kadın. Kira vermek istemeyen bir kadın hayatında radikal bir karar aldı. Sadece 350 TL'ye mal ettiği evini görenler hayretler içinde kaldı. İzleyenlere adeta umut ışığı olan şahıs, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca kez tıklanan evinin fotoğrafları Türkiye'deki vatandaşların beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





