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Haberler Galeri Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Sürekli kira vermekten bıkan kadın kendine yeni bir ev yapma kararı aldı. Yeni evini sadece 350 TL'ye yapan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İşte izleyenleri kendine hayran bırakan o ev...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:20
Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı
Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendine ev yaptı

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

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