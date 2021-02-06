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Kira vermekten bıkınca öyle bir fiyata kendi evini yaptı ki...

Kira ödeyen hemen herkesin en büyük hayali bir ev sahibi olmak. Artık kira vermek istemeyen kadın sadece 350 TL'ye kendine yaptığı evle hayran bıraktı. İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o ev...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 23:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





