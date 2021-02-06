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Kira vermekten bıkınca öyle bir fiyata kendi evini yaptı ki...
Kira ödeyen hemen herkesin en büyük hayali bir ev sahibi olmak. Artık kira vermek istemeyen kadın sadece 350 TL'ye kendine yaptığı evle hayran bıraktı. İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o ev...
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 23:29Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 23:32
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Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.
Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.
Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.