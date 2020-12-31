Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı
Kira vermek istemeyen bir kadın hayatında radikal bir karar aldı. Sadece 350 TL'ye mal ettiği evini görenler hayretler içinde kaldı. İzleyenlere adeta umut ışığı olan şahıs, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca kez tıklanan evinin fotoğrafları Türkiye'deki vatandaşların beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:43
Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.
Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.
Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.