Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.
Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.
Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.
Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.