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Haberler Galeri Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Her ay kira ödemekten bıkan şahıs sadece 350 TL'ye kendine ev yaptı. Evi hazırlarken aşamaları sosyal medya üzerinden paylaşarak herkese ilham oldu. İşte kısa sürede milyonlarca tık alan ev...

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:55

Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

Kira vermekten bıktı! 350 TL’ye kendi evini yaptı

Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

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