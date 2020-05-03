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Haberler Galeri Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kıraathanede mahsur kalan kedi, dükkan sahibinin kapıyı açmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hayvan barınağına götürüldü.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 18:31
Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Olay, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde buluna bir kıraathanede meydana geldi.

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Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Devriye gezen polis ekipleri kıraathane içerisinde bir kedi ve iki yavrusu olduğunu gördü.

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Polis, içeride kalan kedinin çıkartması için için dükkan sahibine haber verdi.

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

İşletmeye gelen dükkan sahibi kapıyı açtı.

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Polis ekipleri Hayvan Bakım Merkezi yetkilileri gelene kadar, içeride buluna kedi ve iki yavrusuna su ve mama verdi.

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı

Bakım merkezi çalışanın Kıraathaneye girip kedi ev iki yavrusunu bir kafese koyarak Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine götürdü.

Kıraathanede mahsur kalan kediler kurtarıldı
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