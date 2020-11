Bir antioksidan olan C vitamininin korona virüs tedavisinde de etkili olduğunun açıklanmasıyla, C vitamini yönünden zengin besinlere ilginin hayli arttığının altını çizen Balcı, bu besinleri sıraladı ve faydalarını anlattı:

"Kırmızı biber: İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile ilk sıralarda yer alan kırmızı biber tam bir şifa deposu. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden kan dolaşımının ve sindirim sisteminin düzenlenmesine kadar birçok faydası bulunan kırmızı biberi yazın taze olarak, kışın ise yazdan hazırlayabileceğimiz doğru şekilde hazırlanmış konservelerle ve buzlukta saklayarak tüketebiliriz.

Karnabahar: İçeriğindeki C, B, A vitaminleri, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleriyle sonbahar ve kış mevsiminde taze olarak tüketebileceğimiz karnabahar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkili antioksidan bir besindir.