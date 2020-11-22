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Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:51 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:51
Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı


Ege Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası (fotoğrafta) ilçesinde hareketlilik görüldü.

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Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

İzmir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, Bostanlı Sahili'nde vakit geçirdi.

Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

İşte o anlar...

Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı
Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı
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