Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:51Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:51
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Ege Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası (fotoğrafta) ilçesinde hareketlilik görüldü.