Kısıtlamadan muaf olan turistler Pamukkale’ye doyamadı

Yurt genelinde artan vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında hafta onu ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan yabancı turistler ise yurt genelindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret ediyor.