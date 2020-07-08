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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Bir mağaza çıkışı görüntülenen Tatlıtuğ'un 20 bin TL'lik alışveriş yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:34
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Bodrum tatili tam gaz devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Bir mağazadan büyük bir poşetle çıkan yakışıklı oyuncu, gazetecilerin "Özel bir hediye mi aldınız?" sorusuna, "Hayır. Normal alışveriş yaptım" cevabını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Habertürk'te yer alan habere göre; Tatlıtuğ'un, şapka ve gözlüğün yanı sıra tanınmamak için maskesini de sonuna kadar çektiği görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Öte yandan ünlü oyuncunun, mağazadan 20 bin TL'lik alışveriş yaptığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünyaevine girmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"
Dizer, geçtiğimiz günlerde "Kıskanç mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı."

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