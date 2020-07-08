Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da! Yaptığı alışverişin fiyatı şok etti

"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"

Dizer, geçtiğimiz günlerde "Kıskanç mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı."