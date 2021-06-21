Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı.

İki yakın dost, bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın aldı.