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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
Geçtiğimiz günlerde küstükleri yönünde iddialar çıkan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, ortak yatırım yapmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı. İşte Tekirdağ'da bir arsa satın alan iki ünlü ismin yeni işi...
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:35
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, güzel dostlukları ve rol aldıkları yapımlar ile sık sık magazinde adlarından söz ettiriyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması küslük dedikodularına sebep olmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
Ancak sosyal medyada birbirlerini takibe almasalar da Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, ortak yatırım yapmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı. İki yakın dost, bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği şaşırttı!
BAĞ EVİ YAPACAKLAR
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile.