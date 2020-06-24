Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Yeni işini duyanlar şok geçirdi

Stilist Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor.
Geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ'un, en büyük hobilerinden birin de araba modifiye etmek olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhane açtı.
Tamirhanede modifiye işleriyle bizzat ilgilenen Tatlıtuğ, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyor hem de yakın dostlarına yardımcı oluyor.
500 BİN TL ÖDEDİ!
Koleksiyonuna bir otomobil daha ekleyen Kıvanç Tatlıtuğ yeni klasik otomobili için bir serveti gözden çıkardı. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.
Modelliğe adım atmadan önce de basketbolcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası spora veda edince bir ajansa giderek modellik başvurusu yaptı ve Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Bunun sonrası hayatı tamamen değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.