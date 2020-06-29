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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı davranışla takdir topladı. Tatlıtuğ kalabalık ailesi için evini boşaltarak kiraya çıktı. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Yalıkavak'ta ev kiraladı.

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:37
Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum'da iki evi olmasına rağmen, Yalıkavak'ta bir taş ev kiralaması herkesi şaşırtmıştı. Oyuncunun bu kararı neden aldığı ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tatlıtuğ, bu kararı ailesi için aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Pandemi sürecinde aylarca dışarı çıkmayan ailesini Bodrum'da ağırlayan Tatlıtuğ, evlerini onlara tahsis etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Yakışıklı oyuncu, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte kiraladığı eve geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan örnek davranış! Evini ailesine verdi, kiraya çıktı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başak Dizer,Tatlıtuğ, Bodrum tatili sırasında; spor yaparken sağ elinin serçe parmağını kırdı. Ameliyata gerek duyulmadı, 3 hafta için atel takıldı.

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