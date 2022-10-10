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Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şoke oldu!

Kıyamet korkusunu takıntı haline getiren bir kişi yaptıkları ile görenleri şoka uğrattı. Kıyametten korunacağına inanarak kendisi ve ailesi için sığınak yapan adamın o anları görenler gözlerine inanamadı. İşte izlenme rekorları kıran o anlar...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





