Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Amerika'da yaşayan bir kişi kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptığı sığınak ile kıyametten korunacağını düşünen adam, bu anları da anbean kaydetti. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...