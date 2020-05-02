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Haberler Galeri Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Amerika'da yaşayan bir kişi kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptığı sığınak ile kıyametten korunacağını düşünen adam, bu anları da anbean kaydetti. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 17:08 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 17:13
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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