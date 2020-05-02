Amerika'da yaşayan bir kişi kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptığı sığınak ile kıyametten korunacağını düşünen adam, bu anları da anbean kaydetti. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...
Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 17:08Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 17:13
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ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.