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Haberler Galeri Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. ABD'de yaşayan bir kişi kıyametten koruyacağını düşünerek ailesi ve kendisi için sığınak yaptı ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:33
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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