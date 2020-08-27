Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!

Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. ABD'de yaşayan bir kişi kıyametten koruyacağını düşünerek ailesi ve kendisi için sığınak yaptı ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...