Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. ABD'de yaşayan bir kişi kıyametten koruyacağını düşünerek ailesi ve kendisi için sığınak yaptı ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:31Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:33
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Kıyamet korkusundan yaptıkları şok etti!
ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.