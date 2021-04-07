Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Bir Youtube kullanıcısı merakla yola çıkarak, önüne gelen her şeyi 1000 derece sıcaklıktaki kızgın bıçakla kesmeye başladı. O görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 14:54
Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
BU ADAM NELER YAPILIR?
1000 derece sıcaklıktaki kızgın bıçakla önüne geleni kesti. İşte sosyal medyada izlenme rekorları kıran o görüntüler...
Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.
Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
İşte o kullanıcının hedeflerinden birkaçı...
Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...