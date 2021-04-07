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Kızgın bıçakla kesti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Bir Youtube kullanıcısı merakla yola çıkarak, önüne gelen her şeyi 1000 derece sıcaklıktaki kızgın bıçakla kesmeye başladı. O görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





