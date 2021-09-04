Kızgın bıçakla yaptıkları herkesi şaşırttı!

Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı youtube'da paylaştığı videolarla insanlara da bu duyguyu aşılıyor. Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.