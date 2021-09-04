Kızgın bıçakla yaptıkları herkesi şaşırttı!
Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı Youtube'da paylaştığı videolarla insanları şaşırtıyor. Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:34
Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı youtube'da paylaştığı videolarla insanlara da bu duyguyu aşılıyor. Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.
Kah bir kola şişesi, kah bir sabun kalıbı derken, golf topundan çikolataya uzanan geniş bir yelpazede çeşitli nesneleri kızgın bıçakla kesiyor. İşte o kullanıcının hedeflerinden birkaçı...