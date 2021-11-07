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Haberler Galeri Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

Kızına doğum günü hediyesi hazırlamak isteyen baba, aklına gelen fikri hemen hazırlamaya girişti. Çocuğunun bozulan ATV'sini elden geçiren baba, sonucunda öyle bir şey ortaya çıkardı ki görenler hayranlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:56
Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

ATV'nin son halini gören çocuğu bunun kendisinin bozulan ATV'si olduğuna inanamadı.

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Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

Babası ise çektiği bu fotoğraflar ile o değişimi adım adım görüntüledi.

Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

İşte bozuk bir ATV'nin inanılmaz son hali...

Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!
Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!
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