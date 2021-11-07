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Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!

Kızına doğum günü hediyesi hazırlamak isteyen baba, aklına gelen fikri hemen hazırlamaya girişti. Çocuğunun bozulan ATV'sini elden geçiren baba, sonucunda öyle bir şey ortaya çıkardı ki görenler hayranlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





