Kızkumu'na turist akını yaşanıyor!

KIZKUMU EFSANESİ
Efsaneye göre Bybassos Kralı'nın kızı güzel prenses ile bir balıkçı birbirine aşık olur. Kız, geceleri sahile çıkıp, kandille balıkçıya işaret verir, balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelir ve buluşurlar. Kral bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yeri de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. Kral askerlerine kızını kumsalda yakalayıp, elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Denilen yapılır. Balıkçı, karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda kayığa atlar ve kürek çekmeye başlar.