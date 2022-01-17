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Haberler Galeri Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test görenleri şaşkına çevirdi. Yılan zehrini insan kanına karıştırınca oluşan reaksiyon görenleri hayrete düşürdü. Yılan zehrinin insan üzerindeki etkisinin adeta ne boyutta olduğunu gösteren deney büyük ilgi uyandırdı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:35
Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır. Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir.

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Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir. Tepesi kağıtla kapatılmış bir kavanozun üzerindeki kağıda yılanın dişleri geçirilir ve yılanın zehri sağılmış olunur.

Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Yılanlar dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Genellikle yılanlar ne kadar zehirli ise o kadar az zehir salgılar.

Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Kullanılan yılan zehri kana karıştığı anda kan dolaşımında önemli aksaklıklara neden olur. En önemli etkisi kan basıncının düşmesi olarak görülür.

Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Genellikle bütün yılan cinslerinde bulunan Fosfalipaz A2, kırmızı kan hücrelerinin hemolizine yol açar ve bölgesel kas hücresi ölümlerine sebep olur.

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