Kobra yılanının zehrini insan kanına koydular! Sonuç şaşkına çevirdi...

Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır. Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir.