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Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

Bu gelenekleri duyunca çok şaşıracaksınız. Yaşamımıza yön veren en temel unsurlardan biri de aile ve toplumumuz. 8 milyara yakın insan olarak hayatın, farklı yansımalarını farklı boyutlarda yaşıyoruz. Bu sebeple dünyadaki gelenek ve görenek yaşanılan yere göre çeşitlilik gösteriyor. İşte dünyadaki en sıra dışı ilginç gelenekler...

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 09:51
Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

Doğum ve bebekle ilgili birtakım uygulamalar, her kültürde coşkuyla karşılanan, çeşitli şekillerde kutlanan ve kutsanan gelenekler haline geldi. Örneğin bebeği kucağa alıştırmada dünyada başı çeken halk, Bali Adası sakinleri. Öyle ki, onlarda bebek, 6 aylık olana kadar zeminle temas etmemeli çünkü bebeklerin tanrı olarak doğduğuna inanıyorlar. Altıncı ayını doldurduğunda ise dünyalı olmaya ve dünyada kalmaya karar verdiğine kanaat getirip bebeğe büyük bir "ayak basma töreni" yapıyorlar.

Doğumla ilgili bir başka milletin geleneği de Hindistan'da görülür. Solapur kenti yerlileri 9 ila 11 aylık bebeklerini yüksek bir tapınaktan aşağı atıyorlar. Solapurlular önce Baba Şeyh Umar Saheb Dargah türbesinde dua ediyor. Ardından da aşağıda gerilmiş çarşafın üzerine yaklaşık 15 metre yükseklikten bebeklerini bırakıyorlar. Bunun bebeği güçlendirdiği ve ona şans getirdiğine inanıyorlar. Buna benzer bir gelenek de Japonlarda karşımıza çıkıyor. Her yıl yapılan "Nakizuma" isimli festivalde, bebekler sumo güreşçilerinin kucağına veriliyor ve ağlamaları bekleniyor. Yüksek sesle ağlayan bebeklerin sağlıklı büyüyeceğine ve ilerde ağlamayacağına inanılıyor.

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Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

Sağlıklı ve güçlü bağışıklık sistemi için İskandinavların ebeveynlerin yöntemi ise daha farklı. Bebekler öğle uykularını dışarıda sıfırın altında soğuklarda geçiriyorlar. Evlerin veya kafelerin önünde bırakılmış şekilde bebek arabalarında uyuyan bebekler oldukça normal bir görüntü.

Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

"Şeytanın atlayışı" yahut "bebek atlayışı" şeklinde çevrilen gelenek, İspanya'nın Castrillo kentinde 1620'den beri her yıl yapılıyor. Şeytan kılığına giren bir erkek, yer yatakları üzerine yatırılmış yaşını doldurmamış bebeklerin üzerinden atlıyor. Böylece kötü ruhlar uzaklaştırılmış, bebekler vaftiz edilmiş sayılıyor.

Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

"Gökyüzü defni" olarak Türkçeleştirilen ritüele göre göre ölüler yüksek kayalıklara çıkarılıyor ve küçük parçalara ayrılıyor. Tibet Budistlerin inanışına göre cesedin akbabalar tarafından yenmesi ruhun cennete götürülmesi demek. Bu garip geleneğin coğrafi şartların etkili olduğunu düşünenler bulunuyor

Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler

İki insanın hayatını birleştirmesi süreci hakkında dünyanın her yerinde geleneğin türlü çeşitleri görülebiliyor. Örneğin ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan nedime geleneğinin Orta Çağ Avrupası'na dayanan ilginç bir temeli var. İnanca göre; aynı renkte giyinen nedimeler kötü ruhların kafasını karıştırır ve gelinin kimin olduğunu anlayamazlar. Duvak da aynı amaçla gelinin yüzünü gizler.

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