Kol ve bacaklarınızda ani güç kaybı yaşıyorsanız dikkat! O hastalığın habercisi olabilir

İnme geçiren hastaların, yatağa bağımlı olma, konuşma ve yürüme güçlükleri, bilişsel işlevlerini yerine getirememe riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Çubuk, şunları kaydetti:
"Kolda ve bacakta ani gelişen güç kaybı ve hissizlik, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, peltek konuşma, anlama ve algılamada güçlük, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, şiddetli ve ani başlangıçlı baş ağrısı, yutma bozukluğu, ses kısıklığı ve hafıza kaybı inme belirtileri arasındadır. Bu belirtilerden yalnızca biri veya birkaçı aniden ortaya çıkabilir."