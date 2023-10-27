Kol ve bacaklarınızda ani güç kaybı yaşıyorsanız dikkat! O hastalığın habercisi olabilir

Bu süreçte beyne yeterli oksijen ve gerekli besin maddeleri gitmemesi durumunda beyin hücrelerinde ölümün başlayacağına işaret edilen açıklamada, inmenin tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almasına karşın erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nöroloji Uzmanı Dr. Can Çubuk, halk arasında felç olarak da adlandırılan inmenin, beynin kan akımını sağlayan damarlardan birinin ani tıkanması ya da akımının azalması sonucunda olabileceği gibi bu damarların yırtılması sonucunda da oluşabildiğine işaret etti.