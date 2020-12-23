Kola kutusu açma halkasıyla bakın ne yaptı

Birçok kişinin işe yaramadığını düşünüp çöpe attığı bazı eşyalar, becerikli ellerde yepyeni ürünlere dönüşebiliyor. İşte herkese örnek olabilecek o görüntüler. Kola kutusu açma halkasını muhtemelen çöpe atıyorsunuz; ama atmayıp biriktirdiğinizde bakın neye dönüşüyor? Yüzlerce halka bir araya geliyor önce... Bir zincir haline gelecek şekilde bir araya getiriliyor... Dünyanın en orijinal avizesi karşınızda... Durun, daha bitmedi! Evinde eski bilgisayarın hard diskini değerlendirmek isteyen adamın aklın ilginç bir fikir geliyor. Bir adet ufak motor, hard disk ve plastik parçaları kullanan adam, işin sonunda herkesi şaşırtıyor. İşte aşama aşama işlemler: