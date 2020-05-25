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Haberler Galeri Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:03
Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

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Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

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