Kola kutusunu çöpe atmayın! Bakın neye yarıyormuş?
Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:03
Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?
Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.