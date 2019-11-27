Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Bir mucit, kola şişesi ile yeni bir şey denemek istedi ve ortaya görenleri şaşırtan o sonuç çıktı. Yaratıcılıkta sınır tanımayan adamın yaptıkları görenleri şok etti. İşte sosyal medyada da paylaşma rekorları kıran o anlar...