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Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Bir mucit, kola şişesi ile yeni bir şey denemek istedi ve ortaya görenleri şaşırtan o sonuç çıktı. Yaratıcılıkta sınır tanımayan adamın yaptıkları görenleri şok etti. İşte sosyal medyada da paylaşma rekorları kıran o anlar...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:25 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:29
Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

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Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

Kola şişesine ütü basınca ortaya öyle bir şey çıktı ki...

Şişemizin son hali bu...

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