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Haberler Galeri Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Denizli'de kolonya içtikten sonra kaldırımda uyuyakalan İsmail A., kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin güçlükle ambulansa bindirdiği İsmail A., hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:17 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:17
Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 20100 Sokak'ta meydana geldi.

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Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Çevredekiler, polisi arayıp, kaldırımda birinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Polisler, hareketsiz yatan kişinin İsmail A. olduğunu tespit etti.

Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı

Yanında duran su şişesine koyulmuş kolonyayı içtiği ve sızdığı belirlenen İsmail A., bir süre sonra kendine geldi.

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