HaberlerGaleriKolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı
Kolonya içip kaldırımda sızdı! Polislere zor anlar yaşattı
Denizli'de kolonya içtikten sonra kaldırımda uyuyakalan İsmail A., kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin güçlükle ambulansa bindirdiği İsmail A., hastaneye götürüldü.
Giriş Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:17Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:17
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Olay, saat 16.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 20100 Sokak'ta meydana geldi.