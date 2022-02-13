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Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderlerinin atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri güçsüz atı avladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:18 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





