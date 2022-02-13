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Haberler Galeri Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderlerinin atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri güçsüz atı avladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:18 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:19
Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkartan bir video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.

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Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Ormanlık alanda at avlayan komodo ejderleri avının önce ayaklarını ısırıp güçsüz düşmelerini sağladı.

Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Ayağından yaralı olan at daha sonra fazla mücade edemedi ve komodo ejderlerine av oldu.

Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü

O anlar ise böyle görüntülendi.

Komodo ejderleri atı canlı canlı yedil! Vahşi doğanın korkunç yüzü
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