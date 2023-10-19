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Komodo ejderleri atı canlı canlı yediler! Vahşi doğanın korkunç yüzü
Komodo ejderlerinin atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri güçsüz atı avladı. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:32
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Vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkartan bir video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.