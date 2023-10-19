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Komodo ejderleri atı canlı canlı yediler! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderlerinin atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri güçsüz atı avladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





