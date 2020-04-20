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Haberler Galeri Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Peki EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Komuta, Hızır'ın elindn alınacak mı? İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:00
Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir.

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Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.

Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.

Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?
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