Komuta, Hızır’dan alınacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.