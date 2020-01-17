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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı.
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:12Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:16
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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.