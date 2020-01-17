  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:16
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?
Meteoroloji'den o illere uyarı! Hangi illerde yağış var? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu?
BİZE ULAŞIN