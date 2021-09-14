Haberler Galeri Köpek balığının yardımına koştular

Köpek balığının yardımına koştular

Bodrum'da balıkçı barınaklarının önünde köpek balığı görenler heyecanlı anlar yaşadı. Bu kadar yakından ilk kez köpek balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balıkçılarda hemen harekete geçti. Camgöz cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonunda yakalayıp eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:14 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





