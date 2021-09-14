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Haberler Galeri Köpek balığının yardımına koştular

Köpek balığının yardımına koştular

Bodrum'da balıkçı barınaklarının önünde köpek balığı görenler heyecanlı anlar yaşadı. Bu kadar yakından ilk kez köpek balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balıkçılarda hemen harekete geçti. Camgöz cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonunda yakalayıp eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:14 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:16
Köpek balığının yardımına koştular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşları heyecanlandırdı. Sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi köpek balığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve barınaktaki balıkçılar fark etti.

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Köpek balığının yardımına koştular

Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alıp şişme bota bindi.

Köpek balığının yardımına koştular

Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp şişme bota alındı. Balığı eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı.

Köpek balığının yardımına koştular

Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, kıyıdan açığa güvenli alana bırakıldı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köpek balığının yardımına koştular
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