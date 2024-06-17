Korhan Berzeg’in kemikleriyle birlikte bulunmuştu! İlk kez görüntülendi

Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış kağıt paraların yanı sıra 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Jandarma tarafından el koyulan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Toplanan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg'in, kafatası ile 12 kemiği, 27 Mayıs'ta Armutlu Mahallesi'nde, babası Muhsin Berzeg'in yanına defnedildi.