Korona günlerinde beslenmeye dikkat

"BAĞIŞIKLIK İÇİN PROTEİN ALIMI ÖNEMLİ"

Bağışık sistemini güçlendirmede günlük yeterli protein alımı ile birlikte C vitamini, D vitamini, çinko ve omega-3'ün çok önemli olduğunu ifade eden Gönülol, "Vücudun savunma sistemini düzenleyen enzimlerin yapıları proteindir. Her gün kahvaltıda yumurta tüketmek, süt ve süt ürünlerini günde 2 porsiyon kadar beslenmemize eklemek. Haftanın 2-3 günü kırmızı et, 2 günü balık tüketmek, 2 gün kuru baklagillere yer vermek yeterli protein sağlayacaktır.