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Korona günlerinde beslenmeye dikkat

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüsten korunmak için uygulanan ev izolasyon sırasında doğru ve akılcı beslenmeye dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Hüban Gönülol, "Bedenimizi beslemek için bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlere, ruhumuzu doyurmak içinse farklı aktivitelere yönelmeliyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2020 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020 Cumartesi 11:14
Korona günlerinde beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hüban Gönülol, korona virüsten korunmak için uygulanan ev izolasyonu sürecinde kilo kontrolü ve virüse karşı bağışıklığı güçlendirecek önerilerde bulundu. Sosyal izolasyon döneminin sosyal medyada çok yanlış bir beslenme modeline dönüştüğünü söyleyen Uzman Hüban Gönülol, "Evde sıkılan herkes şekerli ve unlu gıdalar yaparak günün büyük bir çoğunluğunu mutfaklarında geçirmeye başladı.

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Korona günlerinde beslenmeye dikkat

Yapılan çalışmalar ise karbonhidrattan zengin ve şekerli beslenmenin virüsün hücreye bağlanmasını artırdığını göstermektedir. Bu yüzden, karşı karşıya kaldığımız bu durum bedenimizi ve yaşamsal fonksiyonlarımızı etkileyen bir sağlık sorunu olduğu gerçeği unutulmamalı ve sadece güçlü bir bedenle bu duruma karşı koyabileceğimizi aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bedenimizi beslemek için bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlere, ruhumuzu doyurmak içinse farklı aktivitelere yönelmeliyiz" diye konuştu.

Korona günlerinde beslenmeye dikkat

"BAĞIŞIKLIK İÇİN PROTEİN ALIMI ÖNEMLİ"
Bağışık sistemini güçlendirmede günlük yeterli protein alımı ile birlikte C vitamini, D vitamini, çinko ve omega-3'ün çok önemli olduğunu ifade eden Gönülol, "Vücudun savunma sistemini düzenleyen enzimlerin yapıları proteindir. Her gün kahvaltıda yumurta tüketmek, süt ve süt ürünlerini günde 2 porsiyon kadar beslenmemize eklemek. Haftanın 2-3 günü kırmızı et, 2 günü balık tüketmek, 2 gün kuru baklagillere yer vermek yeterli protein sağlayacaktır.

Korona günlerinde beslenmeye dikkat

Tam tahıllı ekmekler ve sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengindir. C vitamininden zengin bir beslenme modeli için ise taze sebze ve meyve tüketimi ön plana çıkıyor. Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller yanında; ıspanak, pazı, nane, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar, alabaş gibi besinlerde bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olabilecek hem C vitamini hem de diğer vitamin, mineralleri içermektedir. Ayrıca, su tüketimine önem vermek günlük vücudunuzun ihtiyacı olan miktarı ( Kilogram x 30 mililitre) tamamlamak çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Korona günlerinde beslenmeye dikkat

"EGZERSİZ YAPIP BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"
Sosyal medyada evde yapabilecek birçok egzersiz görüntüsünün mevcut olduğunu belirten Gönülol, "Bu dönem bir kısıtlılık durumu, dışarı çıkıp egzersiz yapmayı ve güneşten yararlanarak D vitamini almamızı ya da balık gibi bazı besinlere erişim anlamında zorluk çekebileceğimiz bir süreçteyiz.

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