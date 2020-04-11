Korona günlerinde beslenmeye dikkat

Tam tahıllı ekmekler ve sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengindir. C vitamininden zengin bir beslenme modeli için ise taze sebze ve meyve tüketimi ön plana çıkıyor. Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller yanında; ıspanak, pazı, nane, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar, alabaş gibi besinlerde bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olabilecek hem C vitamini hem de diğer vitamin, mineralleri içermektedir. Ayrıca, su tüketimine önem vermek günlük vücudunuzun ihtiyacı olan miktarı ( Kilogram x 30 mililitre) tamamlamak çok önemlidir" şeklinde konuştu.