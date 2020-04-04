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Koronadan kaçan oraya geldi!

Koronavirüs salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi. Başta İstanbul plakalı otomobiller olmak üzere Ankara ve İzmir plakalı araçların bu iki turistik kentte çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:23
Koronadan kaçan oraya geldi!

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti.

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Koronadan kaçan oraya geldi!

Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Koronadan kaçan oraya geldi!

Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü.

Koronadan kaçan oraya geldi!

Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı. Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor.

Koronadan kaçan oraya geldi!

Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç girişi yaptı. İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.

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