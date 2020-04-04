Koronadan kaçan oraya geldi!

Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.