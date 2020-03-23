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Haberler Galeri Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

Kuka tespihler, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı adeta yok satıyor. Tespihçi Ahmet Ünverdi, tanesi en az 30 liradan satılan kuka tespihlerini talep üzerine birçok ile gönderdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:29
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

Kuka ağacının Hindistan cevizine benzeyen meyvesi, antibakteriyel özelliği bulundurması nedeniyle eldeki mikropları yok ediyor.
Tespih çekmeyi sevip, virüse karşı önlem almak isteyenler de Osmanlı döneminden bu yana hekimlerin hijyen açısından önerdiği kuka ağacının meyvesinden yapılma tespihlere yöneldi.

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Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

"ÇOK YOĞUN TALEP GELDİ"
Adana'da baba mesleği olan tespihçiliği uzun yıllardır yapan tespih ustası Ahmet Ünverdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kuka tespihlerin son aylarda yok sattığını söyledi. Ünverdi, birçok ilden de tespih için talep geldiğini belirterek, "Yurt dışından önceden çok talebimiz oluyordu. Korona virüsten sonra yurt içinde birçok şehre göndermeye başladık. İstanbul ve Ankara'dan çok yoğun talep geldi" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

"ANTİBAKTERİYEL BİR MALZEME"
Ünverdi, kuka tespihinin, kuka ağacının meyvesinden yapıldığını belirterek, "Gayet faydalı bir malzeme. Antibakteriyel bir malzeme. İnsanlar tespih çektikçe elinde ki bakteriler ölüyor" dedi.

Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı

Kuka tespihin 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar satıldığını belirten Ahmet Ünverdi, "El işleme olursa fiyat daha da artıyor. Bu tespih mikropları öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle de talep var. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan malzemedir. Virüsten sonra bayağı bir artış oldu. Yüzde 60-70 oranında satışlar arttı. Bende herkese tavsiye ederim" dedi.

İHA

Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
Koronavirüs antibakteriyal tespih kuka satışlarını arttırdı
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