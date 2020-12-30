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Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Merakla beklenen Çin'den satın alınan koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığının depolarına alındı. Herkesin merakla beklediği aşılar ilk kez bu kadar net görüntülendi. Çin aşıları 14 günlük denetlemenin ardından uygulanmaya başlayacak. İşte Çin'den gelen koronavirüs aşıları....
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:03
Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:05
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac firmasına ait koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'na ait depoda görüntülendi. Paletlerle taşınan koronavirüs aşıları güvenlik bir depoya kaldırıldı.
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Covid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor. Öncelikle "soğuk zincir" konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor.
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor.
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.
Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı
Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip, analizler için rastgele numuneler alınıyor.