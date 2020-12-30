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Koronavirüs aşıları ilk kez görüntülendi! İşte herkesin merak ettiği Çin aşısı

Merakla beklenen Çin'den satın alınan koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığının depolarına alındı. Herkesin merakla beklediği aşılar ilk kez bu kadar net görüntülendi. Çin aşıları 14 günlük denetlemenin ardından uygulanmaya başlayacak. İşte Çin'den gelen koronavirüs aşıları....

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:03 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





