"DENGELİ BESLENİN, AŞIRI PROTEİN YÜKLEMESİNE GEREK YOK"

Aşırı vitamin yüklenmesinden kaçınılmasını öneren Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Grip de Kovid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe her iki hastalıktan da koruyucu olacaktır. Belirtiler varsa mutlaka test yaptırın. Beslenmede mümkün olduğu kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli almalıyız. Aşırı vitamin yüklenmesine gerek yok. C vitamini gibi vitaminler vücutta depolanmıyor. Dozunu kaçırmadan her gün belli ölçekte vitamin almakta fayda var" diye konuştu.