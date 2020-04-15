Koronavirüs ile baş etmek için uyku kalitesine dikkat
Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Bağışıklık sistemi için tüketilen gıdaların yanısıra uyku kalitesi de oldukça önemli. Op.Dr. Arif Eroğlu, uyku kalitesine dikkat edilmesine uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:27
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Opr. Dr. Arif Eroğlu, "Kaliteli uyku bağışıklığı arttırarak virüslerden korunmada ve hastalık varsa iyileşme aşamasında çok etkilidir. Yetersiz ve kalitesiz uyku bağışıklık sistemini zayıflatıp vücudu dayanıksız hale getirir. Stresten uzak kalmanın ilk göstergesi iyi bir uyku kalitesidir.
Güne sağlıklı ve keyifli bir başlangıç yapabilmek için en önemli koşullar arasında rahat bir uyku vardır. Sosyal yaşamı ve kişisel ilişkileri de olumsuz etkileyen uyku sorunları için hemen ilaç kullanmak yerine vücut dayanıklılığını arttırıcı doğal ve pratik önlemler almak çok daha olumlu sonuçlar vermektedir" dedi.
Kaliteli bir uyku en ideal antidepresandır diye belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, uykunun bedensel dinlenmenin yanında zihinsel fonksiyonların da yenilendiği bir süreç olduğunu ve sağlıklı bir vücut için uykunun süresinden ziyade kalitesinin artırılması daha önemli olduğunu belirtti.
Kronik uykusuzluk virütik enfeksiyonlara davettir diye ifade eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, "Dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, aşırı gerginlik, performans düşüklüğü, anksiyete, yüksek tansiyon vb. gibi problemlerin altında sıklıkla uyku düzeninde bozukluk yatmaktadır" diye konuştu. Op.Dr. Eroğlu, iyi bir uyku kalitesi için şu bilgileri verdi:
"Öncelikle iyi bir uyku için yatak odasında uyunmalıdır. Televizyon karşısında kısa kestirmelerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Odanın ve şartların uyumaya uygun olması gerekir. İdeal oda sıcaklığı 22 derecedir. Gürültü, ısı, nem oranı, yatağın rahatlığı, yastığın kalitesi bile uykuyu etkiler; bundan dolayı kişisel seçimlere son derece özen gösterilmelidir. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulundurulmamalıdır.