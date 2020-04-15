Koronavirüs ile baş etmek için uyku kalitesine dikkat

Güne sağlıklı ve keyifli bir başlangıç yapabilmek için en önemli koşullar arasında rahat bir uyku vardır. Sosyal yaşamı ve kişisel ilişkileri de olumsuz etkileyen uyku sorunları için hemen ilaç kullanmak yerine vücut dayanıklılığını arttırıcı doğal ve pratik önlemler almak çok daha olumlu sonuçlar vermektedir" dedi.