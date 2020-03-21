Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

Kovid-19'un mevsim olarak hala soğuk havanın hakim olduğu bir dönemde görüldüğüne işaret eden Şenol, kış mevsiminde ateş, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve öksürük ile seyreden bir grup hastalık bulunduğunu hatırlattı.

Bu tür üst solunum yolu hastalıklarının grip, nezle, alerji ve yeni tip koronavirüsün birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Şenol, "Yüksek ateş, alerji dışında nezle, girip ve Kovid-19'da görülmektedir. Öksürük, grip ve alerjide, baş ve boğaz ağrısı ise nezle ve gripte sıklıkla görülmektedir." dedi.