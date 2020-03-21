Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

"KOVİD-19 KESİNLİKLE GRİP DEĞİLDİR"
Kovid-19'dan şüphelenildiğinde tanı testi yapılması istenilecek kişilerde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinden en az birinin, öksürük ve solunum sıkıntısının aranması gerektiğine işaret eden Şenol, hastalıklara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Alerji aniden başlamaz, belirti ve bulguları uzun sürelidir. Alerjide ateş olmaz, öksürük vardır. Alerjide hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarma ve kaşıntı görülür. Aynı şekilde nezlede de hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ile karşılaşılır. Nezlenin en önemli belirtisi ise şiddetli burun akıntısıdır. Bu bulgu diğer hastalıklarda yoktur.