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Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

Geçmiş dönemlerde yaşayan pek çok kahinin kehanetlerinin birçoğu gerçekleşiyor. Baba Vanga, Nostradamus gibi kahinlerin kehanetlerinin yanısıra ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitabında virüs ile ilgili kehaneti ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:27
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitabında yer alan koronavirüs benzeri bir hastalıkla alakalı bilgiler, gelecekle ilgili kenanetlerde bulunan yazarı bir anda sosyal medyanın odak noktası haline getirdi. 15 sene önce kaleme alınan kitapta '2020'lerde akciğerleri etkileyen zatürre benzeri bir hastalığın dünyaya yayılacağı' yazıyor.

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Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

Baba Vanga'nın Türkiye için 2020 kehanetleri kan dondurdu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. İşte dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2020 Türkiye kehanetleri...

Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.

Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.

Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
Koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

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