Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını Türkiye'de kontrol altına alınmaya başladı. Bunun üzerine bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşme sürecine bırakmaya hazırlanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK'da normalleşmeyle ilgili dört aşamalı eylem planı gündeme geldi. Bu plana göre kültür sanat etkinlik takvimi de belli oldu.