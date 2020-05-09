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Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema ve tiyatrolara ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklamasının ardından, 'Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?' soruları gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 17:09
Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:29
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını Türkiye'de kontrol altına alınmaya başladı. Bunun üzerine bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşme sürecine bırakmaya hazırlanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK'da normalleşmeyle ilgili dört aşamalı eylem planı gündeme geldi. Bu plana göre kültür sanat etkinlik takvimi de belli oldu.
Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor.
Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor.
Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.
Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor.