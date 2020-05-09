Koronavirüs salgınını bilen The Simpsons şimdi de o felaketi bildi

ABD'DE GÖRÜLDÜ, BOYU 5 CM

Bir Simpson hayranının sosyal medya hesabından yaptığı , 1993 yılında yayınlanan bölümde tıpkı bu bölüm bittiğinde devam ettiğimiz gibi, ondan neredeyse hiçbir şey öğrenmeyin ve sonra daha fazla aptalca olan bir şey yapmaya devam edin" açıklamasına dizi yazarı Bill Oakley "Aynen" diyerek cevap verdi.