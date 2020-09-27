Koronavirüs sürecinde antikaya rağbet arttı

'KOLEKSİYONERLİK SİSTEMATİK OLARAK TOPLADIĞI ÜRÜNLER BÜTÜNÜDÜR'

Her antika ürünün pahalı olduğu anlamı taşımadığını belirten Üsküp, antikanın fiyatının nadir bulunup bulunmadığına ve talebe göre belirlendiğini dile getirdi. Koleksiyonculuk ile antikacılığın iç içe geçtiğini ifade eden Üsküp, "İnsanın doğasından, içinden gelmesi gereken bir toplayıcılık güdüsü olması gerekiyor. Bunun yanında gerekli donanımı ve bilgiyi edinerek bir metot üzerinde belli bir dönem ve ürünü seçerek sistematik olarak topladığı ürünler bütünü koleksiyonerliktir. Koleksiyonculuk ve antikacılık iç içe geçmiş bir durumdur.