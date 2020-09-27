Koronavirüs sürecinde antikaya rağbet arttı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda antikacılık yapan Cem Üsküp, koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmelerin antika sektörüne fayda sağladığını belirterek, "Bizim sektörümüze pandeminin yaradığını söyleyebilirim. Aynı sürede piyasaya çıkan yeni ürünler, nitelikli koleksiyon ürünleri ve antika eşyalar diğer koleksiyoncular ve başkaları tarafından fırsat olarak görüldü. Satın almak istediler. Bu ticarette elden çıkarmak isteyenler ve yeni ürünler almak isteyenler arasında biz aracılık yaptığımızdan sektörümüz hareket kazandı" dedi.