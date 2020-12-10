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Koronavirüse karşı D vitamini

Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, 'Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır' dedi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:33 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:35
Koronavirüse karşı D vitamini

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına herkesin uyması isteniyor, fakat uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini D vitamini gereksinimi için tavsiye ediyor. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan güneşi görmesini tavsiye eden uzmanlar, "Evde kalın ama günde 15-20 dakika güneşi de görün" diyor.

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Koronavirüse karşı D vitamini

D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu belirten Baysal, derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşümünü sağladığına değindi. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta yapıldığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlenmiştir.

Koronavirüse karşı D vitamini

Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür. D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir.

Koronavirüse karşı D vitamini

Koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte kapalı ortamlarda geçirdiğimiz uzun süreler yüzünden güneş ışığından mahrum kalmamalıyız ve günde 15 - 20 dakika da olsa güneşe çıkmalıyız.

Koronavirüse karşı D vitamini

Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik-diş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlıdır. D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen covid19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir'' diye konuştu.

İHA

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